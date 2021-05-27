В ЛНР завели дело в отношении Протасевича об участии в боевых действиях в Донбассе

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Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении задержанного в Белоруссии Романа Протасевича об участии в боевых действиях в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по факту участия Протасевича в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической.

Было установлено, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды батальона "Азов", запрещенного в ЛНР. До 2015 год он принимал участие в боевых действиях в составе данного батальона на территории Донбасса.

Накануне основатель украинского военного подразделения "Азов" и экс-депутат украинской Рады Андрей Билецкий рассказал, что Протасевич во время своего сотрудничества с украинским военным подразделением "Азов" боролся против оккупации Украины с помощью слова, а не с помощью оружия.

Это стало ответом президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который ранее заявил, что Протасевич был наемником в Донбассе и убивал людей в братской Украине.

Экс-депутат Рады выразил уверенность, что украинские власти должны незамедлительно предоставить гражданство всем белорусам, участвовавшим в боевых действиях в Донбассе, а также поддерживать сопротивление в Белоруссии.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Их отправили в СИЗО.