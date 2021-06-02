Украина пригрозила санкциями в случае полетов белорусских самолетов в Крым

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Санкции со стороны Украины будут неизбежны, если самолеты авиакомпании "Белавиа" окажутся на территории Крыма, заявила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.
"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР", – приводит ее слова ТАСС.
Она также назвала провокационным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что с российской стороной будет проработан вопрос открытия авиарейсов из Белоруссии в Крым. Ответственность за возможные санкции Джапарова возложила на белорусского лидера, подчеркнув, что народ республики является дружественным Украине.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с вышеупомянутым заявлением Лукашенко подчеркнул, что тот станет "рабом Путина", если признает Крым.
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