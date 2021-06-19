Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил решение, связанное с запретом Киева пользоваться своим воздушным пространством. Об этом сообщает РИА Новости.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", – отметил Лукашенко.

Ранее Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты, в том числе производить взлет и посадку в странах ЕС, а также пролетать над его территорией.

Причиной стал инцидент с самолетом Ryanair, летевшим 23 мая из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

