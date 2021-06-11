Лондон не нашел свидетельств причастности РФ к посадке самолета Ryanаir в Минске

12:59
Фото: ТАСС/STRINGER/EPA
Британское правительство не обнаружило доказательств причастности России к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanаir в Минске, сообщает ТАСС.
"У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолета [Ryanair] в Белоруссии", – подтвердил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Ранее министр допускал, что инцидент мог произойти с "молчаливого согласия властей в Москве".
Президент РФ Владимир Путин, комментируя доклад НАТО об инциденте, заявил, что российские спецслужбы не имеют отношения к инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки, а также россиянка Софья Сапега.
Политолог прокомментировал инцидент с самолетом Rayanair
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