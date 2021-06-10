Российский консул посетил Сапегу в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал, что российский консул встретился с арестованной россиянкой Софьей Сапегой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукьянова, девушка не высказывала жалоб на содержание.

"Вчера состоялась очередная встреча нашего консула с Сапегой. Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила", – отметил он.

Кроме того, посол уточнил, что в случае с доступом к Сапеге, а также к еще одному арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову РФ запросила белорусские власти о многократном консульском доступе. Разрешение на многократный консульский доступ к Сапеге получен, по Дудникову вопрос в настоящее время решается.

Помимо этого, он подчеркнул, что РФ держит на контроле ситуацию с арестованными россиянами, а также оказывает им консульскую помощь.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.

Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.

28 мая защита Сапеги обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание. Защитник задержанной россиянки посетил ее в СИЗО КГБ. По его словам, она выглядела бодрой и здоровой, была надежда на скорейшее разрешение ситуации.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.