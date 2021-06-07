Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ – Песков

Сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич либо официальный Минск должны пояснить заявление о якобы финансировании ресурса "бизнесменом из РФ", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Во-первых, [владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения не имеет к финансированию данного ресурса.

"Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", – добавил представитель Кремля.

Ранее Протасевич в эфире телеканала ОНТ заявил, что один из самых крупных проектов признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta планировалось перевести на российскую повестку.

Он отметил, что обсуждение данного вопроса началось еще в конце сентября 2020 года. Планировалось, что канал Nexta Live перейдет на российскую тематику после окончания активной фазы протестного движения в Белоруссии. По словам экс-главреда, 70% аудитории составляли подписчики из России.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

