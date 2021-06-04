Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности лиц, записавших интервью Протасевича

Великобритания считает, что задержанный в Минске Роман Протасевич дал интервью на белорусском телевидении под угрозой физического насилия, из-за чего Лондон выступает за привлечение к ответственности лиц, причастных к записи этого разговора. Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Протасевича очевидно принудили к участию в съемке. При этом Белоруссии следует прекратить преследовать тех, кто защищает права человека и свободу СМИ.

"Те, кто вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Рааб.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В интервью, показанном на белорусском канале, Протасевич признал вину по делу о призывах к протестам в Белоруссии. Он заявил, что его публикации в Сети спровоцировали беспорядки.

Бывший редактор Nexta также сказал, что уважает Александра Лукашенко. К концу полуторачасовой записи активист расплакался и закрыл лицо руками.