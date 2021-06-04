Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич дал интервью

Роман Протасевич признал вину по делу о призывах к протестам в Белоруссии. Интервью с бывшим главредом Telegram-канала Nexta показал государственный телеканал.

Протасевич заявил, что то, что он публиковал в Сети спровоцировало беспорядки. И, по сути, три дня Минск жил в хаосе. Прозвучали и другие высказывания, из которых следует, что Протасевич разочаровался в белорусских оппозиционерах.

Он также сказал, что уважает Александра Лукашенко. К концу полуторачасовой записи активист расплакался и закрыл лицо руками.

Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Лайнер сел в Минске после сообщения о том, что на борту заложена бомба. Вместе с Протасевичем задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.