В Польше мужчину заподозрили в шпионаже в пользу России

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Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
"5 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже. Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России", – информировал он.
По версии следствия, подозреваемый выполнял порученные ему задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы из военной отрасли, а также о юридических лицах и гражданах Польши.
Сообщается, что задержанный признался во вменяемых ему действиях. Суд назначил ему трехмесячный арест. Следователи по этому делу провели обыски, допросили свидетелей, собрали предметы и документы, которые дополнили доказательную базу. Все материалы расследования засекречены.
Ранее суд в США приговорил отставного американского спецназовца Питера Рафаэля Дзибински Деббинса к 15,8 года лишения свободы. Уточняется, что его признали виновным в шпионаже в пользу России.
Питер Рафаэль Дзибински Деббинса признался в работе на российскую разведку.
Отмечалось, что он признал вину в "сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки". В ведомстве уточнили, что целью работы спецназовца было предоставление спецслужбам России информации о национальной обороне США.
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