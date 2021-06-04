Два человека погибли и 14 получили ранения при взрыве в Багдаде – СМИ

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Взрыв баллона с газом произошел в центре Багдада. Об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария".

По данным СМИ, инцидент случился возле ресторана в одном из районов иракской столицы Эль-Казымия. В момент взрыва там находилось большое количество людей.

В результате случившегося погибли по меньшей мере два человека. Еще 14 пострадавших получили различные ранения. Об их состоянии не сообщается.

По данным иракских служб безопасности, в район происшествия была направлена специализированная бригада следователей. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося взрыва.

Ранее взрыв случился на территории СНТ "Урожайный" в городе Соколе под Вологдой. По предварительным данным, причиной случившегося стала детская шалость.

После взрыва возник пожар. Его удалось ликвидировать на площади 28 квадратных метров.

По факту случившегося полиция организовала проверку.