Два человека погибли и 14 получили ранения при взрыве в Багдаде – СМИ

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Фото: Zuma\TASS/Jaap Arriens
Взрыв баллона с газом произошел в центре Багдада. Об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария".
По данным СМИ, инцидент случился возле ресторана в одном из районов иракской столицы Эль-Казымия. В момент взрыва там находилось большое количество людей.
В результате случившегося погибли по меньшей мере два человека. Еще 14 пострадавших получили различные ранения. Об их состоянии не сообщается.
По данным иракских служб безопасности, в район происшествия была направлена специализированная бригада следователей. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося взрыва.
Ранее взрыв случился на территории СНТ "Урожайный" в городе Соколе под Вологдой. По предварительным данным, причиной случившегося стала детская шалость.
После взрыва возник пожар. Его удалось ликвидировать на площади 28 квадратных метров.
По факту случившегося полиция организовала проверку.
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