У порта Шри-Ланки прогремел взрыв в контейнеровозе

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Рядом с портом Коломбо в Шри-Ланке прогремел взрыв на контейнеровозе X-Press Pearl, который перевозил 25 тонн азотной кислоты, сообщает Reuters.

В результате происшествия есть двое пострадавших. Инцидент произошел, когда военная авиация и военные моряки тушили на судне пожар. Дальнейшая информация о ЧП уточняется.

Ранее 16 человек стали жертвами взрыва мины на севере Мали. По данным источников агентства в больнице, взрыв случился у города Гао. Причиной стал наезд на мину транспортного средства.