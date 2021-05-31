Берлин отреагировал на сообщения об участии Дании в слежке за Меркель

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В Берлине приняли к сведению информацию СМИ об участии Дании в слежке США за политиками в Европе, в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель и занимавшим тогда пост главы МИД Франком-Вальтером Штайнмайером в 2012–2014 годах. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, власти страны находятся в контакте с национальными и международными ведомствами по данной ситуации.

"Хочу попросить понимания, что правительство ФРГ не комментирует дела, касающиеся деятельности спецслужб. Таким образом, заявление о том, соответствует ли сообщение действительности, не сделано", – цитирует Зайберта РИА Новости.

Представитель правительства не смог ответить на вопрос, продолжит ли Берлин сотрудничество со спецслужбой Дании после информации о слежке за иностранными политиками. Он подчеркнул, что ему нечего сказать об этом.

Ранее германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012–2014 годах следило за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

По данным журналистов, США использовало для прослушки в 2013 году центр, расположенный рядом с Копенгагеном. С его помощью шпионили за должностными лицами из Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель.

Суд в США приговорил отставного американского спецназовца Питера Рафаэля Дзибински Деббинса к 15,8 года лишения свободы. Уточняется, что его признали виновным в шпионаже в пользу России.

Питер Рафаэль Дзибински Деббинса признался в работе на российскую разведку.

Отмечалось, что он признал вину в "сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки". В ведомстве уточнили, что целью работы спецназовца было предоставление спецслужбам России информации о национальной обороне США.