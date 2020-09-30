В России нашли произведенные за рубежом утюги с прослушкой

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Утюги со встроенными микрофонами обнаружили в России, передает РИА Новости.

По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василия Шпака, бытовая техника с прослушкой произведена за рубежом.

"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. – Прим. ред.)", – высказался Шпак, добавив, что закладки в электротехнике не являются мифом.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается отменить статью УК РФ о незаконном обороте "шпионских" гаджетов.

"Статья о "шпионских" устройствах стала инструментом палочной системы и поводом для необоснованного уголовного преследования граждан", – высказался депутат Сергей Миронов.

