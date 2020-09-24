В Instagram нашли опасную уязвимость

Фото: depositphotos/prykhodov

В Instagram обнаружили опасную уязвимость, которая позволяла следить за пользователями. Это можно было сделать с помощью специального изображения, которое отправлялось жертвам, сообщается в блоге компании Check Point.

"Хакеры рассылали фото, которое пользователь должен был сохранить на своем смартфоне. Это позволяло мошенникам получить полный контроль над аккаунтом. Кроме того, злоумышленники могли шпионить за жертвой через смартфон", – говорится в сообщении.

Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, оповестила об уязвимости владельца Instagram. Соцсеть уже выпустила обновление с исправлением ошибки.

Ранее эксперты из Колумбийского университета с помощью специального инструмента проверили на надежность криптографический код популярного софта из магазина Google Play для устройств на базе Android. Были проверены 1780 приложений с наибольшим количеством установок. Серьезные проблемы с криптографией выявили в 306 из них.