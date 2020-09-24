В Instagram нашли опасную уязвимость

24 сентября, 20:57
Фото: depositphotos/prykhodov
В Instagram обнаружили опасную уязвимость, которая позволяла следить за пользователями. Это можно было сделать с помощью специального изображения, которое отправлялось жертвам, сообщается в блоге компании Check Point.
"Хакеры рассылали фото, которое пользователь должен был сохранить на своем смартфоне. Это позволяло мошенникам получить полный контроль над аккаунтом. Кроме того, злоумышленники могли шпионить за жертвой через смартфон", – говорится в сообщении.
Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, оповестила об уязвимости владельца Instagram. Соцсеть уже выпустила обновление с исправлением ошибки.
Ранее эксперты из Колумбийского университета с помощью специального инструмента проверили на надежность криптографический код популярного софта из магазина Google Play для устройств на базе Android. Были проверены 1780 приложений с наибольшим количеством установок. Серьезные проблемы с криптографией выявили в 306 из них.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: