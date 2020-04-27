Эксперт дал советы по защите разговоров от прослушивания

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Россияне могут обезопасить себя от возможного прослушивания переговоров в мессенджерах, удаляя всю информацию из архива. Об этом рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
"Если мы говорим о возможности прослушивания голосовых переговоров через мессенджеры, то это почти то же самое, что и возможность прослушивания разговоров по обычной голосовой связи", – сказал Кусков.
Он отметил, что существует вероятность попыток третьей стороны завладеть текстом или записью разговора в мессенджере.
По словам специалиста, есть специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица – как к текстовым сообщениям, так и к аудиозвонкам.
Ранее специалисты Роскачества посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках, чтобы не стать жертвой киберпреступников. Тогда, пояснили в Роскачестве, даже подключившись к компьютеру, хакер не увидит и не услышит пользователя. Кроме того, как напомнили эксперты, "шпионить" могут и вполне безобидные приложения на смартфоне, такие как мессенджер или фонарик. В связи с этим россиянам посоветовали выключать гаджеты во время важной приватной беседы.
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