Бывший спецназовец США признался в сотрудничестве с российской разведкой

Фото: АР/Alexandria Sheriff's Office via AP

Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в работе на российскую разведку, сообщили на официальном сайте Минюста США.

Отмечается, что он признал вину в "сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки". В ведомстве уточнили, что целью работы спецназовца было предоставление спецслужбам России информации о национальной обороне США.

Сообщается, что Дзибински-Деббинс сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В ведомстве сообщили, что он был завербован Россией, когда приезжал по линии образовательной программы и жил в Челябинске.

Согласно документам суда, он периодически приезжал в Россию. Также в 2005 году он сменил химические подразделения войск США на спецназ по указу разведки РФ, говорится в сообщении Минюста.

Ранее в МИД заявляли о риске преследования американскими правоохранительными органами и спецслужбами в отношении россиян. В ведомстве подчеркивали, что такая опасность существует как в США, так и по запросам их властей в третьих странах.