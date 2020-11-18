Бывший спецназовец США признался в сотрудничестве с российской разведкой

19:07
Фото: АР/Alexandria Sheriff's Office via AP
Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в работе на российскую разведку, сообщили на официальном сайте Минюста США.
Отмечается, что он признал вину в "сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки". В ведомстве уточнили, что целью работы спецназовца было предоставление спецслужбам России информации о национальной обороне США.
Сообщается, что Дзибински-Деббинс сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В ведомстве сообщили, что он был завербован Россией, когда приезжал по линии образовательной программы и жил в Челябинске.
Согласно документам суда, он периодически приезжал в Россию. Также в 2005 году он сменил химические подразделения войск США на спецназ по указу разведки РФ, говорится в сообщении Минюста.
Ранее в МИД заявляли о риске преследования американскими правоохранительными органами и спецслужбами в отношении россиян. В ведомстве подчеркивали, что такая опасность существует как в США, так и по запросам их властей в третьих странах.
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