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Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России. Об этом сообщает местное радио Europe 1 со ссылкой на главу министерства обороны Франции Флоранс Парли.

"Я могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата юридическая процедура в связи с уроном безопасности", – сказала министр.

Речь идет о подполковнике, который ранее работал на военной базе НАТО в Италии. По словам министра, в ближайшее время органы правосудия должны определить, виновен он или нет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в Париже.

Ранее в МИД Австрии заявили о высылке российского дипломата. Официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер объяснила, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

19 августа также стало известно, что в МИД Норвегии приняли решение выслать из страны российского дипломата. Сообщалось, что решение принято в связи со "шпионским скандалом". В министерстве уточнили, что он работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".