Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций в Белоруссии

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Экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту Минска, признал вину в организации несанкционированных акций и беспорядков в стране.

"Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь ("Организация несанкционированных акций"). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", – заявил он в интервью в эфире канала ОНТ.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Адвокат Протасевича Инесса Оленская сообщила, что не может пояснить процессуальный статус своего подзащитного и рассказать о дальнейших действиях, так как дала подписку о неразглашении обстоятельств дела.