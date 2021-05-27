Адвокат задержанного в Минске Протасевича встретилась со своим подзащитным

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Адвокат одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в минском аэропорту, Инесса Оленская встретилась со своим подзащитным. Об этом она сообщила РИА Новости.
"Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался", – отметила она.
Оленская также сообщила, что не может пояснить процессуальный статус клиента и рассказать о дальнейших своих действиях, так как дала подписку о неразглашении обстоятельств дела.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Позже стало известно, что на борту находились Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Их отправили в СИЗО.
В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair
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