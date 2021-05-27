Создатель Telegram-канала NEXTA Путило попросил у властей Польши усилить его охрану

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Создатель Telegram-каналов NEXTA и NEXTA-Live, которые признаны экстремистскими в Белоруссии, Степан Путило попросил власти Польши выделить ему дополнительную охрану.

"Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы", – отметил он в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Путило обратился к Европейскому союзу с призывом усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко для того, чтобы добиться освобождения бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича.

На пресс-конференции также находились родители Протасевича, которые попросили у государств ЕС и США помощи в освобождении их сына и его подруги российской гражданки Софьи Сапеги.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Их отправили в СИЗО.