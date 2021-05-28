Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра столицы, за последнюю неделю в городе снизилось число заболевших и госпитализированных.

"Должен сказать, что она (ситуация с коронавирусом в Москве. – Прим. ред.) стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую недели "упали" (данные. – Прим. ред.) и по госпитализации, и по количеству выявленных больных", – заявил Собянин.

Мэр при этом отметил, что сам по себе уровень заболеваемости пока остается высоким, поэтому для защиты здоровья призвал горожан пройти вакцинацию от коронавируса.

Согласно последним данным Оперштаба по ситуации с COVID-19, за сутки в столице подтвердили 3 274 новых случая коронавируса, госпитализированы 1 055 человек.