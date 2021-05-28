В России выявили 9 252 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 9 252 новых случая COVID-19. При этом в 1 176 (12,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 3 274 случая, на Санкт-Петербург – 840, на Московскую область – 746, на Ростовскую область – 182, на Воронежскую область – 150, Нижегородскую область – 146, на Иркутскую и Саратовскую области – по 115, на Республику Саха (Якутия) – 107.
Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 044 459 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Камчатском крае, Республике Северная Осетия – Алания.
За последние сутки в стране умерли 404 человека с COVID-19, за весь период пандемии скончались 120 406. За минувшие 24 часа выписали 9 385 человек, за все время – 4 661 234.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавируса должны быть привиты 60% россиян. Он назвал вакцинацию населения приоритетной задачей властей.
Владимир Путин сообщал о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.
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