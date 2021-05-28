Еще 2 998 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние 24 часа еще 2 998 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 055 130", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в столице выявлено 3 274 новых случая коронавируса, госпитализированы 1 055 человек. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 56.
За последние 24 часа в РФ подтвердили 9 252 новых случая COVID-19. При этом в 1 176 (12,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 3 274 случая, на Санкт-Петербург – 840, на Московскую область – 746, на Ростовскую область – 182, на Воронежскую область – 150, Нижегородскую область – 146, на Иркутскую и Саратовскую области – по 115, на Республику Саха (Якутия) – 107.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавируса должны быть привиты 60% россиян. Он назвал вакцинацию населения приоритетной задачей властей.
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