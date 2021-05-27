В Центре им. Гамалеи оценили долю привившихся от коронавируса в РФ в 10% населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Примерно 10% жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

Он подчеркнул, что в странах, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей из-за COVID-19.

"Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает. И необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность", – сказал Гущин.

Ранее Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что российский препарат надежен и безопасен.

По словам президента, у специалистов есть надежные сведения, подтверждающие, что вакцина не вредит здоровью человека, а защищает его от инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

По данным Минздрава, к концу мая около 17 миллионов россиян получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса.

