Еще 2 886 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве еще 2 886 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 052 132", – говорится в сообщении.
За последние сутки в столице выявлено 3 105 новых случаев коронавируса, госпитализирован 971 человек. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию за сутки достигло 58.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 9 039 новых случаев COVID-19. При этом в 1 293 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 035 207 случаев COVID-19.
Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что последствия постковидного синдрома будут сведены к минимуму в случае, если заразившийся коронавирусом человек был привит от COVID-19.
Появились новые предположения об искусственном происхождении COVID-19
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