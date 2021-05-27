В России выявили 9 039 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 9 039 новых случаев COVID-19. При этом в 1 293 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 3 105 случаев, на Санкт-Петербург – 836, на Московскую область – 735, на Ростовскую область – 184, на Воронежскую область – 149, Нижегородскую область – 144, на на Иркутскую область – 117, Саратовскую область – 113, на Республику Саха (Якутия) – 111.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 035 207 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Северной Осетии, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и Амурской области.

За последние сутки в стране умерли 402 человека с COVID-19, за весь период пандемии скончались 120 002. За минувшие 24 часа выписали 9 759 человек, за все время – 4 651 849.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что последствия постковидного синдрома будут сведены к минимуму в случае, если заразившийся коронавирусом человек был привит от инфекции.