Гинцбург назвал преимущество вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Последствия постковидного синдрома будут сведены к минимуму в случае, если заразившийся коронавирусом человек был привит от инфекции. Такое заявление сделал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.
"(В случае вакцинации) весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму", – прокомментировал специалист.
Ранее ученые из Америки установили главные симптомы, свойственные постковидному синдрому. Уточняется, что ими оказались депрессия, тревога, расстройства настроения и повышенная утомляемость.
Перед этим доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов подтвердил слова итальянского врача о том, что у многих пациентов после выздоровления от ковида выявляются различные симптомы. Среди последствий у российских пациентов Жемчугов отметил расстройства нервной системы и проблемы с давлением.
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