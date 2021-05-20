Гинцбург рассказал об исследованиях, определяющих длительность иммунитета к коронавирусу

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Ученые из Центра имени Гамалеи подготовили исследования, позволяющие определить продолжительность иммунитета после вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

"Следующим препаратом, который может быть востребован всем населением земного шара и не только, это препарат, который решает проблему, связанную с антибиотикорезистентностью. Такой препарат, к которому не должна возникать антибиотикорезистентность, который обладает очень широким спектром действия", – рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Он уточнил, что на данный момент новый препарат проходит третью стадию исследования.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России удастся обеспечить в сентябре.

Также глава ведомства отметил, что процесс вакцинации в стране проходит в плановом режиме. При этом пока Мурашко не уточнил количество вакцинированных граждан.