В Роспотребнадзоре объяснили смысл второй дозы вакцины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вторая доза вакцины от коронавируса нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он подчеркнул, что делать вторую прививку обязательно, иначе человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. При этом антитела начинают вырабатываться после первой дозы, отметил эксперт.
По словам Горелова, формируемый в результате вакцинации гуморальный иммунитет – "нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца". Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, добавил специалист.
Он уточнил, что оптимальным интервалом между дозами вакцины считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца – слишком большой срок. В настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня, пояснил Горелов.
Сотрудник Роспотребнадзора заключил, что введение нескольких доз вакцинного препарата – распространенная практика при иммунизации от большинства инфекций, включая вирус папилломы, гепатит В и клещевой энцефалит.
Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков ранее рассказал о клеточной защите организма от коронавируса, благодаря которой человек может быть невосприимчив к COVID-19.
Вирусолог рассказал о клеточном иммунитете к коронавирусу
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