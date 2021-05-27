Почти 17 млн россиян получили прививку первой дозой вакцины от коронавируса

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Около 17 миллионов россиян получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Почти 17 миллионов (россиян провакцинированы. – Прим. ред.) первым компонентом", – цитирует министра ТАСС.

Ранее Мурашко сообщил, что к осени от коронавируса должны быть привиты 60% россиян. Он назвал вакцинацию населения приоритетной задачей властей.

Владимир Путин сообщал о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.