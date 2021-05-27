Россияне рассказали о побочных эффектах у питомцев после прививки от COVID-19

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Жители России поделились опытом вакцинации животных от коронавируса и рассказали, отмечались ли какие-либо побочные эффекты. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, 23-летняя москвичка Анастасия решила записать питомца на процедуру заранее, чтобы избежать ожидания на фоне ажиотажа.

"Я записала Баксика где-то за неделю до того, как в нашей клинике начали прививать животных от коронавируса. Ветеринар нам прислала на почту сообщения, и я сразу решила пойти. Мне кажется, это важно. Даже если коронавирус не передается человеку, обезопасить своего любимца просто необходимо", – поделилась девушка.

По мнению Анастасии, данная мера как минимум является хорошей профилактикой. Серьезных побочных явлений у кота не было, за исключением непродолжительной вялости и отказа от вечерней еды.

Аналогичную историю рассказала 55-летняя Кристина из Брянской области. Женщина привила своего британского короткошерстного кота. Побочных явлений у животного впоследствии выявлено не было.

Как объяснил ветеринар Николай Комаров, кошки сложнее переносят коронавирус, чем собаки. При этом заразиться могут и те и другие питомцы – особенно после уличных прогулок. Наиболее опасное последствие – инфекционный перитонит (воспаление брюшины).

Вакцинация животных от COVID-19 стартовала в России накануне, 26 марта. Питомцам в ряде регионов страны вводят препарат "Карнивак-Ков", специально разработанный для животных. Процедура доступна в частных и государственных ветеринарных клиниках по сниженной стоимости.