Гинцбург выступил за массовую вакцинацию животных от COVID-19

Фото: depositphotos/pressmaster
Массовая вакцинация животных от коронавируса необходима, поскольку угроза развития эпидемии среди них вполне реальна, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Есть угроза появления нового варианта вируса (опасного для животных. – Прим. ред.), и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса – когда очажок будет у вас в квартире. Эта опасность сегодня очень хорошо просматривается", – сказал он.
Гинцбург отметил, что массовая вакцинация животных "скорее всего, понадобится", выразив надежду, что соответствующий препарат окажется эффективным. По его словам, вакцина для животных не будет нуждаться в особенно жестких требованиях по безопасности.
"Если там у норок или у кошечек температура поднимется на три дня, это не так страшно", – объяснил ученый.
По мнению Гинцбурга, вакцина "Спутник V" может оказаться подходящей и для животных.
31 марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле на крупнейшей в России платформе по изготовлению лекарственных средств для животных.
Вакцинация домашних животных от COVID-19 может стать обязательной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: