Гинцбург выступил за массовую вакцинацию животных от COVID-19

Фото: depositphotos/pressmaster

Массовая вакцинация животных от коронавируса необходима, поскольку угроза развития эпидемии среди них вполне реальна, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Есть угроза появления нового варианта вируса (опасного для животных. – Прим. ред.), и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса – когда очажок будет у вас в квартире. Эта опасность сегодня очень хорошо просматривается", – сказал он.

Гинцбург отметил, что массовая вакцинация животных "скорее всего, понадобится", выразив надежду, что соответствующий препарат окажется эффективным. По его словам, вакцина для животных не будет нуждаться в особенно жестких требованиях по безопасности.

"Если там у норок или у кошечек температура поднимется на три дня, это не так страшно", – объяснил ученый.

По мнению Гинцбурга, вакцина "Спутник V" может оказаться подходящей и для животных.

31 марта в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Массовое производство препарата может быть запущено в апреле на крупнейшей в России платформе по изготовлению лекарственных средств для животных.