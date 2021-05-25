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Экономика

10:30

В России снизили цену на вакцину от коронавируса для животных до 500 рублей

экономика

Фото: корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь"/ТАСС/Александр Плонский

Стоимость российской вакцины против коронавирусной инфекции для плотоядных животных "Карнивак-Ков" снижена до 500 рублей из-за высокого спроса и роста объемов производства. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Отпускная цена за две дозы вакцины "Карнивак-Ков" теперь составляет 500 рублей с НДС вместо ранее заявленных 588 рублей. При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%", – приводит слова Мелано РИА Новости.

Также она напомнила, что предусмотрена двукратная вакцинация.

Инициатором снижения цены на препарат стал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции для животных "Карнивак-Ков" была зарегистрирована в России в конце марта. Она разработана подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

Первая партия препарата – 17 тысяч ампул – была выпущена месяц спустя. Все они сразу были забронированы и отправились в российские города, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир и другие.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

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