Ветеринарные клиники пожаловались на дефицит популярной вакцины для кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проблемы с поставками препарата Nobivac Tricat Trio, которым вакцинируют кошек для профилактики вирусных заболеваний, наблюдаются в некоторых ветеринарных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РБК.

"У нас вакцины совсем нет, и заказать мы ее тоже не можем. Как я понимаю, ее просто нет нигде. Нам сказали, что до мая не будет никаких вакцин", – рассказали в пресс-службе сети ветклиник "Гос-вет".

В сети клиник для животных "ТИМ" также отметили, что данного препарата нет с конца марта. Проблемы с поставками подтвердили и в ветеринарной клинике "Перспектива-вет", которая находится в Санкт-Петербурге.

Вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Александр Ткачев-Кузьмин подчеркнул, что сложности в данном вопросе наблюдаются регулярно.

"С Nobivac вообще проблемы из года в год. Все зависит от того, сколько выделяют на Россию того или иного препарата. Что касается вакцин от бешенства, то фирма старается в первую очередь обеспечить госзакупки, а уже что остается, она выпускает на рынок. Мы это несколько раз наблюдали. Поэтому частные клиники здорово страдают по этому поводу", – прокомментировал Ткачев-Кузьмин.

При этом в Россельхознадзоре заявили, что о данной проблеме не слышали.

"Препарат официально зарегистрирован в России. По данным информационной системы ФГИС "Аргус", за истекший период 2021 года было ввезено к нам в страну более 260 тысяч доз Nobivac Tricat Trio. С нашей стороны никаких ограничений нет. Обращений о трудностях с поставками или дефиците тоже не было", – сказали в ведомстве.

Ранее зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, что домашние питомцы могут испытывать проблемы со здоровьем из-за недостаточной физической нагрузки. Он добавил, что животные нуждаются в общении. Одиночество влияет на их психику так же, как и на психику человека.

