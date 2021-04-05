В ВОЗ подтвердили, что животные могут заразиться COVID-19 от человека

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает, что человек может заразить коронавирусной инфекцией собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович.
По ее словам, вирус распространяется путем передачи от человека к человеку. Однако есть свидетельства передачи к животному, ведь COVID-19 является зоонозным вирусом.
"Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", – уточнила Вуйнович.
Так, она отметила, что норки, собаки, кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, которые контактировали с инфицированными людьми, дали положительный результат на коронавирус.
Представитель ВОЗ рассказала, что важно понимать, какие виды животных более восприимчивы к вирусу, чтобы найти других потенциальных животных-"резервуаров" и избежать повторных вспышек в будущем.
Ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса для животных представят в апреле на ветеринарном конгрессе в технополисе "Москва".
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