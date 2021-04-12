Зоопсихолог рассказал, от чего страдают домашние питомцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, что домашние питомцы могут испытывать проблемы со здоровьем из-за недостаточной физической нагрузки. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Это может быть агрессия, фобия, что угодно. Игры – это наш святой Грааль, из которого стоит чуть-чуть отхлебнуть – и все проблемы уйдут. То есть некая панацея, если хотите", – уточнил зоопсихолог.
Он добавил, что животные нуждаются в общении. Одиночество влияет на их психику так же, как и на психику человека.
"Если вы ежедневно отлучаетесь на 10–11 часов, то есть практически большую часть своей жизни вы не дома, а у вас там один котик или песик, то лучше ему завести компаньона. Кошке можно завести собаку, кошке можно завести вторую кошку, собаке – собаку и так далее", – отметил Волков.
Ранее венгерские нейрофизиологи рассказали, что собаки не узнают себя в зеркале, но при этом умеют отличать свое тело от других объектов и осознавать его границы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: