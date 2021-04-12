Зоопсихолог рассказал, от чего страдают домашние питомцы

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Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, что домашние питомцы могут испытывать проблемы со здоровьем из-за недостаточной физической нагрузки. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Это может быть агрессия, фобия, что угодно. Игры – это наш святой Грааль, из которого стоит чуть-чуть отхлебнуть – и все проблемы уйдут. То есть некая панацея, если хотите", – уточнил зоопсихолог.

Он добавил, что животные нуждаются в общении. Одиночество влияет на их психику так же, как и на психику человека.

"Если вы ежедневно отлучаетесь на 10–11 часов, то есть практически большую часть своей жизни вы не дома, а у вас там один котик или песик, то лучше ему завести компаньона. Кошке можно завести собаку, кошке можно завести вторую кошку, собаке – собаку и так далее", – отметил Волков.

Ранее венгерские нейрофизиологи рассказали, что собаки не узнают себя в зеркале, но при этом умеют отличать свое тело от других объектов и осознавать его границы.