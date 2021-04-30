В России выпустили первую партию вакцины против COVID-19 у животных

Фото: Александр Плонский/корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь"/ТАСС

Федеральный центр охраны здоровья животных произвел первую партию вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики развития COVID-19 у животных. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на советника главы Россельхознадзора Юлию Мелано.

Всего выпущено 17 тысяч ампул. Все они уже забронированы и скоро отправятся в российские города, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир и другие.

"Корнивак-Ков" – первая в мире вакцина против коронавируса у животных. Она позволяет сформировать иммунитет, который будет сохраняться примерно полгода. В ведомстве отметили, что если на препарат будет спрос, то в сутки смогут выпускать почти 10 тысяч доз.

В конце апреля стало известно, что Россельхознадзор бесплатно проверит питомцев, чьи хозяева переболели COVID-19. Специалисты хотят выяснить, насколько вероятна передача вируса от человека к животному, а также определить сопутствующие этому риски.

