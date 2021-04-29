Россельхознадзор бесплатно проверит питомцев россиян на коронавирус

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Подведомственные учреждения и лаборатории Россельхознадзора бесплатно проверят домашних животных россиян, переболевших COVID-19, на наличие у них коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Таким образом хотят изучить вероятность передачи вируса от человека к животному, а также выявить сопутствующие риски. Бесплатные диагностики питомцев будут осуществляться до тех пор, пока не будет собрано достаточное количество данных.
Исследование пройдет в 15 городах России, в том числе в Москве, Владимире, Туле, Новосибирске и Челябинске. С подробностями можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора и подведомственных ему организаций. Для участия в исследовании москвичи могут обратиться в ФГБУ ВГНКИ.
18 марта стало известно, что в Италии у домашней кошки впервые выявили "британский" штамм коронавируса. Животное заразилось спустя 10 дней после своих хозяев. При этом начальник службы по предупреждению заболеваний Италии Пьемонта Бартоломео Грильо призвал не паниковать по этому поводу. По его словам, у науки нет оснований полагать, что животные как-то серьезно влияют на распространение вируса.
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