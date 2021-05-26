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Общество

16:43

Вакцинация животных от COVID-19 стартовала в России

медицина животные общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России стартовала вакцинация животных против коронавируса нового типа, сообщили в Россельхознадзоре.

"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19", – заявила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Как уточнила специалист, прививочная кампания основана на препарате "Карнивак-Ков". Данный препарат был произведен сотрудниками Федерального центра охраны здоровья животных, первые партии уже поступили в российские города.

Вакцинация будет проводиться частными и государственными клиниками. По словам Мелано, интерес к прививкам проявляют владельцы питомцев, заводчики, часто путешествующие хозяева и обладатели животных, находящихся на свободном выгуле.

Накануне советник главы Россельхознадзора сообщила, что стоимость российской вакцины против коронавирусной инфекции для плотоядных животных "Карнивак-Ков" снижена до 500 рублей. Данное решение специалист объяснила высоким спросом на продукцию.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина "Спутник V" может защищать от коронавируса и животных. При этом эксперт отметил, что сначала необходимо привить как можно больше граждан.

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