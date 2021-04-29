Весенняя вакцинация диких животных против бешенства стартовала в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Весенняя вакцинация диких животных против бешенства началась в столице. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
В рамках вакцинации эксперты разложат 15 тысяч брикетов съедобной приманки с лекарством внутри на зеленых территориях ТиНАО.
Ранее сообщалось, что с апреля в Москве начали работать дополнительные 40 мобильных пунктов вакцинации животных от бешенства. Они появились возле площадок для выгула собак во всех округах.
Вакцинация проводится бесплатно. Получить подробную информацию с адресами размещения пунктов можно на сайте. Расписание будет обновляться каждый месяц.