Эксперт назвала 10 популярных заблуждений о домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большинство людей относится к домашним животным как к членам семьи и внимательно следит за их здоровьем, однако существует большое количество заблуждений о питомцах и ветеринарах, рассказала управляющий партнер ветеринарного центра Vet.city Линда Арсланова. Об этом сообщает блог-платформа "Сноб".

Одним из таких заблуждений является убеждение, что стерилизация представляет собой опасную и калечащую процедуру. На самом деле это не так, уверяет специалист. Невозможность удовлетворения полового инстинкта для животных является большим стрессом, который приводит к проблемам со здоровьем. Кастрация помогает их избежать, являясь эффективным методом профилактики заболеваний различных видов. Кроме того, уверенность в том, что животное наберет вес вследствие данной процедуры, является еще одним мифом – при должном внимании к питомцу и наличии у него физической активности риск ожирения исчезнет.

Другим заблуждением, связанным с лишним весом, является намеренное раскармливание питомца для того, чтобы придать ему идеальную форму. По словам Арслановой, это очень опасная практика, которая обеспечивает кошкам и собакам развитие множества заболеваний только ради того, чтобы хозяин мог удовлетворить свою потребность в умилении.

Также многие владельцы животных ошибочно полагают, что им нужен исключительно натуральный корм. Чаще всего натуральное питание сводится к еде с человеческого стола, которая вредна для кошек и собак. При этом, по словам Арслановой, в кормах из зоомагазинов учтены все потребности животного, а в их составе присутствуют полезные вещества.

Многие кошатники и собачники преувеличивают разум своих любимцев, приписывая им человеческое хладнокровие и логичность мышления. Поэтому часто они гуляют с собакой без поводка и позволяют коту сидеть на подоконнике у открытого окна, подвергая их опасности. Следует помнить, что животные подчиняются инстинктам, а не логике, и желание поймать птицу на высоте девятого этажа может взять верх в любой момент, отмечает специалист.

Нередки ситуации, когда родители уверены, что их ребенку обязательно надо завести кошку или собаку, и приобретают животное без должной подготовки. Полностью переложенная на ребенка ответственность за живое существо чревата физическими и психологическими травмами, особенно если речь идет о собаках мелких пород.

Пренебрежительное отношение к обследованию у ветеринара – это еще одна часто встречающаяся ошибка. Многие полагают, что если животное выглядит нормально, то его не надо показывать специалисту.

"В итоге заболевания, не проявляющие себя довольно долго (диабет, патологии сердца и мочеполовой системы, онкологические заболевания и другие), но которые можно распознать на ранних стадиях и не допустить их перехода в хронические формы, выявляются поздно", – пояснила Арсланова.

При этом не стоит быть уверенным в железном здоровье вашего животного, если он относится к здоровой породе, отмечает эксперт.

Другой распространенной проблемой отсутствия понимания поведения животного является уверенность хозяев в том, что любимец хочет им насолить, если ходит в туалет не на месте. Стоит помнить, что животные не относятся к испражнениям как к чему-то плохому, поэтому трактовать таким образом проблемы с туалетом нельзя. Часто они могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем и являются поводом для обращения к специалисту.

Помимо этого, надо помнить и о необходимости вакцинации кошек и собак, отмечает Арсланова. Причем нельзя делать исключение даже для тех животных, которые никогда не бывают на улице. Во-первых, оно может случайно выбежать за дверь и встретить инфекцию, а во-вторых, вы сами можете принести вирус домой на одежде, пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что в апреле в Москве начнут работать дополнительные 40 мобильных пунктов вакцинации животных от бешенства. Они появятся возле площадок для выгула собак во всех округах.