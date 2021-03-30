Эксперт назвала смертельную для домашних животных ошибку хозяев

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Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказала о распространенных ошибках в содержании кошек, которые могут обернуться трагедией. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
По словам Шевченко, кошек крайне не рекомендуется выгуливать на улице.
"Гулять ей на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. Домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет", – предупредила эксперт.
Она также отметила, что кошки могут испугаться внезапных громких звуков или внезапной смены обстановки. В отличие от собак, кошки могут легко избавиться от ошейника и убежать от хозяев, отметила специалист.
Шевченко посоветовала пользоваться специальными переносками для питомцев в случаях, когда необходимо взять животное с собой.
Ранее зоолог предупредила владельцев домашних кошек об опасности. Она также дала несколько рекомендаций владельцам, как защитить своих животных.
Чтобы избежать несчастных случаев, специалист предложила либо стерилизовать домашнюю кошку или кота, либо предоставить им пару.
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