Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после укуса домашней кошки

12:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Волгоградской области женщина скончалась от бешенства после укуса своей домашней кошки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной комитет здравоохранения.
В середине марта в местную больницу обратилась 60-летняя жительница Новоаннинского района с подозрением на коронавирус, однако врачи диагностировали у нее бешенство и направили в инфекционную больницу.
"25 марта, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертных исследований", – заявили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что у женщины были домашние собака и кошка. Выяснилось, что кошка укусила хозяйку в правое предплечье примерно полтора месяца назад. Женщина не стала обращаться к медикам и в ветеринарные службы.
По словам пациентки, собака через некоторое время умерла, а кошку пришлось усыпить из-за ее агрессивного поведения.
В ведомстве пояснили, что домашние животные могли заразиться бешенством от дикой лисы, которую периодически замечали во дворе дома. Инкубационный период бешенства составляет от нескольких дней до трех лет, предупреждают врачи.
Ранее волка, которого обнаружили в Одинцовском городском округе Московской области, привили от бешенства и поместили на двухмесячный карантин. 15 января его поймали у железнодорожной станции Голицыно. Для поиска животного была сформирована группа из ветеринарной службы, охотников, охотпользователей и ловцов, которые предположили, что волк сбежал из частного питомника.
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