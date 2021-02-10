В поселении Сосенском введен карантин по бешенству

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На территории поселения Сосенского до 9 апреля 2021 года введен карантин по бешенству из-за заболевшего домашнего животного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ размещен на официальном сайте градоначальника.

В период карантина на территории поселения нельзя проводить выставки собак и кошек. Запрещены торговля домашними питомцами, их вывоз за пределы поселения, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарк или расселения в других районах.

Контроль за соблюдением карантина обеспечит комитет ветеринарии города Москвы.

Ранее волка, которого обнаружили в Одинцовском городском округе Московской области, привили от бешенства и поместили на двухмесячный карантин. 15 января его поймали у железнодорожной станции Голицыно. Для поиска животного была сформирована группа из ветеринарной службы, охотников, охотпользователей и ловцов, которые предположили, что волк сбежал из частного питомника.