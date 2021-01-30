Более 430 тысяч животных вакцинировали за прошлый год ветеринары в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 430 тысяч животных вакцинировали за прошлый год столичные ветеринары. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты также более четырех тысяч раз выезжали на дом и провели порядка 1,9 миллиона экспертиз продукции животного и растительного происхождения.
Уточняется, что за год более 400 тысяч собак и кошек получили прививки от бешенства, также от болезни привили свыше двух тысяч сельскохозяйственных животных. 200 тысяч животных привили от лептоспироза, от сибирской язвы – порядка 140 тысяч. В городе было организовано 1 955 дополнительный пунктов вакцинации.
Кроме того, специалисты проводили различные исследования на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз и другие болезни – 50 тысяч, на грипп птиц и орнитоз – 11 тысяч, на африканскую чуму свиней – 4,5 тысячи. Также удалось ликвидировать 14 очагов бешенства, лептоспироза и туберкулеза.
Благодаря проведению 1,9 миллиона экспертиз продукции животного и растительного происхождения в продажу было недопущено более 5,6 тонны овощей с большим количеством нитратов и 340 килограммов радиоактивных ягод и грибов.
Также сообщается, что москвичи за 2020 год 108 тысяч раз записывались в ветеринарные клиники онлайн – через mos.ru и при помощи приложения "Госуслуги Москвы".
Чаще всего на прием к ветеринарам горожане приводили кошек и собак. Также встречались хорьки и хомяки. Редко на прием приводили енотов, шиншилл, игуан, павлинов, богомолов, приматов лори.
Дополнительную информацию владельцы домашних питомцев могут получить, записавшись к ветеринару на mos.ru или вызвав врача на дом по телефону: +7 (495) 612-04-25.
Ранее сообщалось, что вакцина от аллергии на кошек, разрабатываемая специалистами Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Сеченова, может появиться уже в этом году.
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