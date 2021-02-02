Обнаруженного в Подмосковье волка вакцинировали от бешенства и поставили на карантин

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Волка, которого обнаружили в Одинцовском городском округе Московской области, привили от бешенства и поместили на двухмесячный карантин. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Хозяин волка до настоящего времени не объявился. Волк сейчас находится в индивидуальном вольере в питомнике для собак в Одинцовском городском округе. Он хорошо питается, ведет себя активно, достаточно дружелюбно", – приводятся в сообщении слова и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он добавил, что дальнейшая судьба животного будет решаться после окончания карантина.

Волка поймали 15 января у железнодорожной станции Голицыно. Для поиска животного была сформирована группа из ветеринарной службы, охотников, охотпользователей и ловцов, которые предположили, что волк сбежал из частного питомника. После осмотра ветеринарами и оказания помощи его отправили в приют.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области участились случаи выхода волков к населенным пунктам. Жителей призывают сообщать об обнаружении хищников, власти принимают меры по регулированию их численности. Жителей призвали быть внимательными и незамедлительно сообщать о возникновении потенциальной опасности встречи с хищниками по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112.

