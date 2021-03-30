Зоолог предупредил владельцев домашних кошек об опасности

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Фелинолог, эксперт международной категории Людмила Макарова рассказала Москве 24, какие именно кошки могут чаще убегать из дома с наступлением весны. Она также дала несколько рекомендаций владельцам, как защитить своих животных.
"С наступлением весны действительно теряется больше животных, чем обычно. Это связано с тем, что владельцы не понимают, что животное развивается так же, как и они, и что с весной у котов и кошек расцветают все чувства, начинается гормональное возбуждение", – заявила Макарова.
Что касается стерилизованных животных, по словам фелинолога, на них наступление прекрасного времени года никак не отразится. "У стерилизованных нет гормонального стресса. Их кормят, поят, и они сидят себе дома счастливо", – пояснила эксперт.
Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, Макарова предложила либо стерилизовать домашнюю кошку или кота, либо предоставить им пару. Тогда у животного не будет потребности уйти в самоволку.
Если первые два варианта не устраивают, фелинолог предложила и третий: караулить свое животное 24 часа в сутки весь весенний период.
Ранее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о возможном распространении инфекции среди сельскохозяйственных и домашних животных.
При этом, по словам молекулярного биолога, ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Максима Скулачева, основная опасность исходит именно от звероферм.
"Вирус может меняться только внутри живого организма. Для этого ему необходимо передаваться от одного организма к другому. Тогда начинается соревнование разных штаммов, в котором может отобраться наиболее опасный из них", – объяснил специалист.
Он добавил, что такое развитие событий с домашними животными маловероятно, так как никто у себя не содержит столь большое количество зверей.
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