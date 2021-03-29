В Госдуму внесли проект о запрете операции "мягкие лапки"

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В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает возможность проведения на животных хирургических операций и других процедур в нелечебных целях без показаний ветеринаров. Об этом сообщается на сайте органа власти.

Отмечается, что действующий закон "Об ответственном обращении с животными" не содержит нормы защиты животных от ряда хирургических операций, которые способны нанести вред здоровью питомцев.

Депутаты Мосгордумы предложили ввести термин "проведение на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях", а также добавить к определению "жестокое обращение с животным" случаи причинения питомцам сильной боли или вреда. Кроме того, они хотят закрепить принцип недопустимости жестокого обращения с животными и ввести запрет на операции, направленные на изменение внешнего вида питомцев.

Законопроект также вводит запрет на рекламу операций без ветеринарных показаний, уточнили в Госдуме.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в столичных поликлиниках стартует акция по чипированию питомцев.