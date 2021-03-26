В Госдуме предложили направлять доходы маньяков от интервью в пользу жертв

Фото: youtube.com/Ксения Собчак
Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко выступил с предложением ввести в России запрет на "монетизацию воспоминаний" для насильников и маньяков, перечисляя их доходы от интервью в пользу жертв. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чтобы не вводить дополнительные ограничения для работы журналистов, в первую очередь, чтобы не нарушать базовые принципы, – мы не можем отбывшему наказание человеку что-то запрещать, поэтому по принципу действующего в Соединенных штатах Америки, кстати, закона <...> им запрещается монетизировать свои воспоминания и государство изымает этот доход и перечисляет в пользу жертв этих преступлений", – заявил парламентарий в эфире радио "Говорит Москва".
Ревенко пояснил, что такая мера должна касаться только преступлений против личности.
Ранее "скопинский маньяк" Виктор Мохов, вышедший на свободу после почти 17 лет заключения, дал интервью журналистке Ксении Собчак. СМИ сообщили, что за участие в съемках она заплатила Мохову крупную сумму денег, однако сама Собчак это опровергла.
После интервью лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением разработать законопроект, предусматривающий введение запрета на интервью с лицами, осужденными за изнасилование или убийство.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК РФ изучить все высказывания, озвученные Моховым в интервью, и дать им надлежащую правовую оценку.
Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв.
Депутат предложила запретить вышедшим на свободу осужденным общаться со своими жертвами
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