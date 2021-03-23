Собчак ответила на критику интервью со "скопинским маньяком"

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Интервью со "скопинским маньяком" Виктором Моховым было осознанным выбором команды, а журналисты имеют право исследовать границы добра и зла, ответила телеведущая Ксения Собчак на критику интервью на своей странице в Instagram.

"Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор – мой и моей команды. И это наше право как журналистов – исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию", – написала Собчак.

Она добавила, что не считает, что фильм может кого-то спровоцировать повторить путь Мохова. Куда более вдохновляющими выглядят художественные картины, отметила она.

Телеведущая указала, что поднятый вопрос касается не только журналистов, но также врачей, которые спасают жизни закоренелым преступникам. Она убеждена, что медики обязаны спасать жизни, а журналисты – исследовать зло, в том числе спускаясь в подземелье, где почти четыре года провели заложницы.

Ранее телеведущая опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым на своем YouTube-канале.

С критикой ролика выступил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил, что этот фильм – скандальный шоу-бизнес, не имеющий отношения к журналистике.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство. Он также призвал отстранить телеведущую от эфира.

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

